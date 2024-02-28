Смуров Матвей Антонович
Место рождения
Дата рождения01.11.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1824
Отец: Смуров Антон Кузьмич
Бракосочетание
21.01.1844
Жена: Смурова Агафья Семеновна
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.07.1845
Мать ребёнка: Смурова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
25.10.1847
Сын: Смуров Иосиф Осип Матвеевич
Мать ребёнка: Смурова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
01.10.1850
Мать ребёнка: Смурова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
16.04.1854
Дочь: Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Смурова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
22.05.1855
Мать ребёнка: Смурова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Смурова Агафья Семеновна
Смерть
Неизвестно