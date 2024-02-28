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Смуров Матвей Антонович

Место рождения

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.11.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1824

Отец: Смуров Антон Кузьмич

Мать: Смурова Прасковья Кирилловна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
21.01.1844

Жена: Смурова Агафья Семеновна

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.07.1845

Сын: Смуров Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Смурова Агафья Семеновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.10.1847

Сын: Смуров Иосиф Осип Матвеевич

Мать ребёнка: Смурова Агафья Семеновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1850

Сын: Смуров Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Смурова Агафья Семеновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.04.1854

Дочь: Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Смурова Агафья Семеновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.05.1855

Сын: Смуров Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Смурова Агафья Семеновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Смурова Агафья Семеновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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