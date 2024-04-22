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Смуров Михаил Матвеевич

Место рождения

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.07.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1845

Отец: Смуров Матвей Антонович

Мать: Смурова Агафья Семеновна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.05.1881

Сын: Смуров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Смурова Агриппина Илларионовна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.09.1882

Сын: Смуров Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Смурова Агриппина Илларионовна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.02.1884

Сын: Смуров Федор Михайлович

Мать ребёнка: Смурова Агриппина Илларионовна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1885

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Смурова Агриппина Илларионовна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смурова Агриппина Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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