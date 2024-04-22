Смуров Михаил Матвеевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1845
Отец: Смуров Матвей Антонович
Мать: Смурова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
01.05.1881
Мать ребёнка: Смурова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
25.09.1882
Сын: Смуров Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Смурова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
23.02.1884
Мать ребёнка: Смурова Агриппина Илларионовна
Рождение ребёнка
11.03.1885
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Смурова Агриппина Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно