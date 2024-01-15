Смурова Агриппина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1881
Отец ребёнка: Смуров Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
25.09.1882
Сын: Смуров Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Смуров Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
23.02.1884
Отец ребёнка: Смуров Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
11.03.1885
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Смуров Михаил Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно