Смурова Агриппина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Агриппина Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1881

Сын: Смуров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Смуров Михаил Матвеевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.09.1882

Сын: Смуров Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Смуров Михаил Матвеевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.02.1884

Сын: Смуров Федор Михайлович

Отец ребёнка: Смуров Михаил Матвеевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1885

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Смуров Михаил Матвеевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смуров Михаил Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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