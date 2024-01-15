Смурова Прасковья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Прасковья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

11.12.1848

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Кирилл Анфиногенович

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1824

Муж: Смуров Антон Кузьмич

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1824

Сын: Смуров Матвей Антонович

Отец ребёнка: Смуров Антон Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.04.1831

Сын: Смуров Иван Антонович

Отец ребёнка: Смуров Антон Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1833

Сын: Смуров Георгий Антонович

Отец ребёнка: Смуров Антон Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1835

Дочь: Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Смуров Антон Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
11.12.1848
Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от простуды
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