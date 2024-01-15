Смурова Прасковья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти11.12.1848
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Кирилл Анфиногенович
Бракосочетание
04.02.1824
Муж: Смуров Антон Кузьмич
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1824
Отец ребёнка: Смуров Антон Кузьмич
Рождение ребёнка
11.04.1831
Отец ребёнка: Смуров Антон Кузьмич
Рождение ребёнка
01.04.1833
Отец ребёнка: Смуров Антон Кузьмич
Рождение ребёнка
11.08.1835
Дочь: Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Смуров Антон Кузьмич
Смерть
11.12.1848
Причина смерти: от простуды