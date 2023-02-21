Римская-Корсакова (Татищева) Федора-меньшая Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Татищева) Федора-меньшая Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1704

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1655

Дочь: Прозоровская Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Игнатьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1670

Сын: Римский-Корсаков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушкина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Михаил Игнатьевич

Смерть
После 1704
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