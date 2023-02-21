Римская-Корсакова (Татищева) Федора-меньшая Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1704
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Дочь: Прозоровская Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Игнатьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1670
Сын: Римский-Корсаков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римская-Корсакова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якушкина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Михаил Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1704