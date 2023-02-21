Римский-Корсаков Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римский-Корсаков Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1670

Дата смерти

После 1704

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670

Отец: Римский-Корсаков Михаил Игнатьевич

Мать: Римская-Корсакова Федора-меньшая Степановна

Рождение ребёнка
После 1700

Дочь: Хрущова Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Кологривова Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1704
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