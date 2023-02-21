Римский-Корсаков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1670
Дата смертиПосле 1704
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670
Рождение ребёнка
После 1700
Дочь: Хрущова Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Кологривова Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Яков Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1704