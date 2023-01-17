Римский-Корсаков (Корсаков) Михаил Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиОколо 1700
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Корсаков Игнатий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Дочь: Прозоровская Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Федора-меньшая Степановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1670
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якушкина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Федора-меньшая Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1700