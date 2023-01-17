Римский-Корсаков (Корсаков) Михаил Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРимский-Корсаков (Корсаков) Михаил Игнатьевич

Римский-Корсаков (Корсаков) Михаил Игнатьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

Около 1700

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Корсаков Игнатий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1655

Дочь: Прозоровская Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Федора-меньшая Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1670

Сын: Римский-Корсаков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Федора-меньшая Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римская-Корсакова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Федора-меньшая Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушкина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Федора-меньшая Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Федора-меньшая Степановна

Смерть
Около 1700
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close