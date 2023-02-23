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Елизавета Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1880

Дочь: Камаева Гликерия Иосифовна

Отец ребёнка: Кистанов Иосиф Абрамов

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кипкаева Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Кистанов Иосиф Абрамов

Рождение ребёнка
25.01.1893

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Кистанов Иосиф Абрамов

Рождение ребёнка
18.10.1895

Дочь: Просковья Иосифовна

Отец ребёнка: Кистанов Иосиф Абрамов

Рождение ребёнка
04.04.1899

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Кистанов Иосиф Абрамов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кистанов Кр. В Голодяевке 18.10.1904 Иван Иосифов

Отец ребёнка: Кистанов Иосиф Абрамов

Смерть
Неизвестно
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