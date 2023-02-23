Елизавета Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1880
Дочь: Камаева Гликерия Иосифовна
Отец ребёнка: Кистанов Иосиф Абрамов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кипкаева Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Кистанов Иосиф Абрамов
Рождение ребёнка
25.01.1893
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Кистанов Иосиф Абрамов
Рождение ребёнка
18.10.1895
Дочь: Просковья Иосифовна
Отец ребёнка: Кистанов Иосиф Абрамов
Рождение ребёнка
04.04.1899
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Кистанов Иосиф Абрамов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кистанов Кр. В Голодяевке 18.10.1904 Иван Иосифов
Отец ребёнка: Кистанов Иосиф Абрамов
Смерть
Неизвестно