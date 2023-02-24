Кипкаева (Кистанова) Александра Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Кистанов Иосиф Абрамов
Мать: Елизавета Леонтьевна
Бракосочетание
02.?.1908
Рождение ребёнка
15.09.1909
Дочь: Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Кипкаев (в Сибири С 1920 Г.) Илья Архиппович
Рождение ребёнка
16.07.1911
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Кипкаев (в Сибири С 1920 Г.) Илья Архиппович
Рождение ребёнка
25.03.1914
Сын: Кипкаев Иван Ильич
Отец ребёнка: Кипкаев (в Сибири С 1920 Г.) Илья Архиппович
Смерть
Неизвестно