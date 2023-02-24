Кипкаева (Кистанова) Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипкаева (Кистанова) Александра Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Кистанов Иосиф Абрамов

Мать: Елизавета Леонтьевна

Бракосочетание
02.?.1908

Муж: Кипкаев (в Сибири С 1920 Г.) Илья Архиппович

Рождение ребёнка
15.09.1909

Дочь: Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Кипкаев (в Сибири С 1920 Г.) Илья Архиппович

Рождение ребёнка
16.07.1911

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Кипкаев (в Сибири С 1920 Г.) Илья Архиппович

Рождение ребёнка
25.03.1914

Сын: Кипкаев Иван Ильич

Отец ребёнка: Кипкаев (в Сибири С 1920 Г.) Илья Архиппович

Смерть
Неизвестно
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