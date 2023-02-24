Кистанов Иосиф Абрамов
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1859
Отец: Кистанов Авраам Спиридонович
Мать: Фекла .
Рождение ребёнка
10.05.1880
Дочь: Камаева Гликерия Иосифовна
Мать ребёнка: Елизавета Леонтьевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кипкаева Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Елизавета Леонтьевна
Рождение ребёнка
25.01.1893
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Елизавета Леонтьевна
Рождение ребёнка
18.10.1895
Дочь: Просковья Иосифовна
Мать ребёнка: Елизавета Леонтьевна
Рождение ребёнка
04.04.1899
Дочь: Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Елизавета Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кистанов Кр. В Голодяевке 18.10.1904 Иван Иосифов
Мать ребёнка: Елизавета Леонтьевна
Смерть
Неизвестно