Камаева (Кистанова) Гликерия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаева (Кистанова) Гликерия Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1880

Отец: Кистанов Иосиф Абрамов

Мать: Елизавета Леонтьевна

Бракосочетание
12.01.1898

Муж: Камаев Григорий Ионович

Рождение ребёнка
05.05.1907

Сын: Камаев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Камаев Григорий Ионович

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1909

Сын: Камаев Вов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Камаев Григорий Ионович

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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