Камаева (Кистанова) Гликерия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1880
Отец: Кистанов Иосиф Абрамов
Мать: Елизавета Леонтьевна
Бракосочетание
12.01.1898
Рождение ребёнка
05.05.1907
Сын: Камаев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Камаев Григорий Ионович
Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1909
Сын: Камаев Вов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Камаев Григорий Ионович
Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно