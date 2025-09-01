Салмин Леонтий Семёнов Около 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Салмин Леонтий Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1834, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 01.06.1886, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Марина Степанова1809 г.р.
Отец
Семён Матвеев1807 г.р.
Супруги
Матрёна Макарова1835 г.р.
Дети
Мария Леонтьева15.08.1857 г.р.
Кистанова / Биркаева Елизавета Леонтьевна12.09.1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Семён Матвеев

Мать: Марина Степанова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Макарова

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37 семья

Рождение ребёнка
15.08.1857

Дочь: Мария Леонтьева

Мать ребёнка: Матрёна Макарова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

31 семья

Рождение ребёнка
12.09.1859

Дочь: Кистанова / Биркаева Елизавета Леонтьевна

Мать ребёнка: Матрёна Макарова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.05.1862

Дочь: Туйгунова, Вдова В 1892 Ефросинья Леонтьева

Мать ребёнка: Матрёна Макарова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.07.1864

Сын: Салмин В 1896 Никанор Леонтьев

Мать ребёнка: Матрёна Макарова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.09.1869

Дочь: Сорокина (Салмина) Пелагея Леонтьевна

Мать ребёнка: Матрёна Макарова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.07.1872

Сын: Борис Леонтьев

Мать ребёнка: Матрёна Макарова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.11.1878

Сын: Салмин Яков Леонтьев

Мать ребёнка: Матрёна Макарова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.06.1886
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: натурально

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