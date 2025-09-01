Салмин Леонтий Семёнов
мужской, родился Около 1834, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 01.06.1886, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьМарина Степанова1809 г.р.
ОтецСемён Матвеев1807 г.р.
Супруги
Матрёна Макарова1835 г.р.
Дети
Мария Леонтьева15.08.1857 г.р.
Кистанова / Биркаева Елизавета Леонтьевна12.09.1859 г.р.Показать еще 5
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Рождение
Около 1834
Отец: Семён Матвеев
Мать: Марина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Макарова
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
15.08.1857
Дочь: Мария Леонтьева
Мать ребёнка: Матрёна Макарова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
12.09.1859
Дочь: Кистанова / Биркаева Елизавета Леонтьевна
Мать ребёнка: Матрёна Макарова
Рождение ребёнка
19.05.1862
Дочь: Туйгунова, Вдова В 1892 Ефросинья Леонтьева
Мать ребёнка: Матрёна Макарова
Рождение ребёнка
26.07.1864
Сын: Салмин В 1896 Никанор Леонтьев
Мать ребёнка: Матрёна Макарова
Рождение ребёнка
27.09.1869
Дочь: Сорокина (Салмина) Пелагея Леонтьевна
Мать ребёнка: Матрёна Макарова
Рождение ребёнка
22.07.1872
Сын: Борис Леонтьев
Мать ребёнка: Матрёна Макарова
Рождение ребёнка
25.11.1878
Сын: Салмин Яков Леонтьев
Мать ребёнка: Матрёна Макарова
Смерть
01.06.1886