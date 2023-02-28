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Пелагея Леонтьевна

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Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Леонтий Семенович

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.10.1891

Муж: Сорокин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
01.11.1892

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
17.08.1902

Сын: Сорокин Иван Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
14.12.1907

Сын: Сорокин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Яковлевич

Никитино, Место призыва: Больше-Березниковский РВК, Мордовская АССР, Больше-Березниковский р-н
Рождение ребёнка
02.10.1910

Сын: Сорокин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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