Пелагея Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Леонтий Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1891
Рождение ребёнка
01.11.1892
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
17.08.1902
Отец ребёнка: Сорокин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
14.12.1907
Отец ребёнка: Сорокин Петр Яковлевич
Никитино, Место призыва: Больше-Березниковский РВК, Мордовская АССР, Больше-Березниковский р-н
Рождение ребёнка
02.10.1910
Отец ребёнка: Сорокин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Яковлевич
Смерть
Неизвестно