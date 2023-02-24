Сорокин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Михаил Петрович

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Место рождения

Никитино, Место призыва: Больше-Березниковский РВК, Мордовская АССР, Больше-Березниковский р-н

Дата рождения

14.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1907

Отец: Сорокин Петр Яковлевич

Мать: Пелагея Леонтьевна

Никитино, Место призыва: Больше-Березниковский РВК, Мордовская АССР, Больше-Березниковский р-н
Смерть
Неизвестно
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