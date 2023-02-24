Сорокин Михаил Петрович
Место рожденияНикитино, Место призыва: Больше-Березниковский РВК, Мордовская АССР, Больше-Березниковский р-н
Дата рождения14.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1907
Отец: Сорокин Петр Яковлевич
Мать: Пелагея Леонтьевна
Никитино, Место призыва: Больше-Березниковский РВК, Мордовская АССР, Больше-Березниковский р-н
Смерть
Неизвестно