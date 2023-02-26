Ефим Федотов
Место рожденияд.Козлы вотчины помещика Владимира Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.10.1836
Дата смерти11.01.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
14.10.1836
Отец: Федот (Федосий) Афанасьев
Мать: Екатерина Стефанова
д.Козлы вотчины помещика Владимира Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1857
Жена: Зубкова Татьяна Вавилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
25.05.1874
Дочь: Феодосия Ефимова
Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Вавилова
Рождение ребёнка
30.09.1877
Сын: Роман Ефимов
Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Вавилова
Рождение ребёнка
13.10.1878
Дочь: Параскева Ефимова
Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Вавилова
Рождение ребёнка
31.03.1880
Дочь: Ирина Ефимова
Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Вавилова
Смерть
11.01.1906
Причина смерти: от натуральной