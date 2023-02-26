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Ефим Федотов

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Место рождения

д.Козлы вотчины помещика Владимира Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.10.1836

Дата смерти

11.01.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1836

Отец: Федот (Федосий) Афанасьев

Мать: Екатерина Стефанова

д.Козлы вотчины помещика Владимира Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1857

Жена: Зубкова Татьяна Вавилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
25.05.1874

Дочь: Феодосия Ефимова

Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Вавилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1877

Сын: Роман Ефимов

Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Вавилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1878

Дочь: Параскева Ефимова

Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Вавилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.1880

Дочь: Ирина Ефимова

Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Вавилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.01.1906
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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