Екатерина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1830

Дочь: Зубкова Ефросинья Федосьева

Отец ребёнка: Федот (Федосий) Афанасьев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1833

Сын: Андрей Федотов

Отец ребёнка: Федот (Федосий) Афанасьев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1836

Сын: Ефим Федотов

Отец ребёнка: Федот (Федосий) Афанасьев

д.Козлы вотчины помещика Владимира Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1839

Дочь: Анна Федотова

Отец ребёнка: Федот (Федосий) Афанасьев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1843

Сын: Кирилл Федотов

Отец ребёнка: Федот (Федосий) Афанасьев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1844

Дочь: Варвара Федотова

Отец ребёнка: Федот (Федосий) Афанасьев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Минай Федотов

Отец ребёнка: Федот (Федосий) Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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