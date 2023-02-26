Федот (Федосий) Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федот (Федосий) Афанасьев

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1830

Дочь: Зубкова Ефросинья Федосьева

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1833

Сын: Андрей Федотов

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1836

Сын: Ефим Федотов

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

д.Козлы вотчины помещика Владимира Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1839

Дочь: Анна Федотова

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1843

Сын: Кирилл Федотов

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1844

Дочь: Варвара Федотова

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Минай Федотов

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Смерть
Неизвестно
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