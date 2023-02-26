Федот (Федосий) Афанасьев
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1830
Дочь: Зубкова Ефросинья Федосьева
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1833
Сын: Андрей Федотов
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1836
Сын: Ефим Федотов
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
д.Козлы вотчины помещика Владимира Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1839
Дочь: Анна Федотова
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1843
Сын: Кирилл Федотов
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1844
Дочь: Варвара Федотова
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Минай Федотов
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
Смерть
Неизвестно