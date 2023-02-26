Феодосия Ефимова
Место рождения
Дата рождения25.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1874
Бракосочетание
11.11.1892
Муж: Стефан Акиллов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Акиллов
Рождение ребёнка
25.10.1894
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Акиллов
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно