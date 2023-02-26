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Феодосия Ефимова

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1874

Отец: Ефим Федотов

Мать: Зубкова (Бодренкова) Татьяна Вавилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1892

Муж: Стефан Акиллов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Акиллов

Рождение ребёнка
25.10.1894

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Акиллов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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