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Стефан Акиллов

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.12.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1872

Отец: Акилла Харитонов

Мать: Устина Ефимова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1892

Жена: Феодосия Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1894

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: Феодосия Ефимова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: Феодосия Ефимова

Смерть
Неизвестно
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