Стефан Акиллов
Место рождения
Дата рождения23.12.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1872
Отец: Акилла Харитонов
Мать: Устина Ефимова
Бракосочетание
11.11.1892
Жена: Феодосия Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1894
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: Феодосия Ефимова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: Феодосия Ефимова
Смерть
Неизвестно