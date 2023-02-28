Дария Стефанова
Место рождения
Дата рождения20.03.1799
Дата смерти10.07.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1799
Отец: Стефан Кириллов
Мать: Васса Филиппова
Бракосочетание
04.02.1821
Муж: Иосиф Романов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1824
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Романов
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1825
Дочь: Матрона ст
Отец ребёнка: Иосиф Романов
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1831
Дочь: Матрона Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Романов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1836
Дочь: Евфросиния Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Романов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1839
Сын: Матвей Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Романов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1842
Дочь: Агафия Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Романов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.07.1848
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры