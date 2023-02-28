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Дария Стефанова

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.03.1799

Дата смерти

10.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1799

Отец: Стефан Кириллов

Мать: Васса Филиппова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1821

Муж: Иосиф Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1824

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Романов

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1825

Дочь: Матрона ст

Отец ребёнка: Иосиф Романов

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1831

Дочь: Матрона Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Романов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1836

Дочь: Евфросиния Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Романов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1839

Сын: Матвей Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Романов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1842

Дочь: Агафия Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Романов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.07.1848
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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