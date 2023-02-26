Васса Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

23.12.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.
1762 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1793

Сын: Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Кириллов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1797

Сын: Елисей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Кириллов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1799

Дочь: Дария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Кириллов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.05.1799

Муж: Федос Савельев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.02.1800

Дочь: Агафия Федосова

Отец ребёнка: Федос Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1801

Дочь: Фёкла Федосова

Отец ребёнка: Федос Савельев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1802

Сын: Павел Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Кириллов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1807

Сын: Никита Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Кириллов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Кириллов

Смерть
23.12.1836
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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