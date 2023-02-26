Васса Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти23.12.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1793
Сын: Алексей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Кириллов
Рождение ребёнка
15.02.1797
Сын: Елисей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Кириллов
Рождение ребёнка
20.03.1799
Дочь: Дария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Кириллов
Бракосочетание
01.05.1799
Муж: Федос Савельев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.02.1800
Дочь: Агафия Федосова
Отец ребёнка: Федос Савельев
Рождение ребёнка
26.09.1801
Дочь: Фёкла Федосова
Отец ребёнка: Федос Савельев
Рождение ребёнка
15.01.1802
Сын: Павел Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Кириллов
Рождение ребёнка
07.04.1807
Сын: Никита Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Кириллов
Смерть
23.12.1836