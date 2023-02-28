Елисей Стефанов
Место рождения
Дата рождения15.02.1797
Дата смерти23.07.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1797
Отец: Стефан Кириллов
Мать: Васса Филиппова
Рождение ребёнка
07.11.1819
Сын: Михаил Елисеев
Мать ребёнка: Агафия (Стефанова)
Рождение ребёнка
29.08.1823
Дочь: Марфа Елисеева
Мать ребёнка: Агафия (Стефанова)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Елисеева
Мать ребёнка: Агафия (Стефанова)
Смерть
23.07.1831
Причина смерти: холера
Рождение ребёнка
24.01.1832
Дочь: Ксения Елисеева
Мать ребёнка: Агафия (Стефанова)