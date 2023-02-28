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Елисей Стефанов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.02.1797

Дата смерти

23.07.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1797

Отец: Стефан Кириллов

Мать: Васса Филиппова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1819

Сын: Михаил Елисеев

Мать ребёнка: Агафия (Стефанова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1823

Дочь: Марфа Елисеева

Мать ребёнка: Агафия (Стефанова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Елисеева

Мать ребёнка: Агафия (Стефанова)

Смерть
23.07.1831
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: холера
Рождение ребёнка
24.01.1832

Дочь: Ксения Елисеева

Мать ребёнка: Агафия (Стефанова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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