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Иосиф Романов

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Место рождения

д.Лучкина Нива

Дата рождения

04.04.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1802

Отец: Роман Васильев

Мать: Мавра Ануфриева

д.Лучкина Нива
Бракосочетание
04.02.1821

Жена: Дария Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1824

Дочь: Анна Иосифова

Мать ребёнка: Дария Стефанова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1825

Дочь: Матрона ст

Мать ребёнка: Дария Стефанова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1831

Дочь: Матрона Иосифова

Мать ребёнка: Дария Стефанова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1836

Дочь: Евфросиния Иосифова

Мать ребёнка: Дария Стефанова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1839

Сын: Матвей Иосифов

Мать ребёнка: Дария Стефанова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1842

Дочь: Агафия Иосифова

Мать ребёнка: Дария Стефанова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1849

Жена: Ксения Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.06.1850

Сын: Леонтий Иосифов

Мать ребёнка: Ксения Петрова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1853

Дочь: Васса Иосифова

Мать ребёнка: Ксения Петрова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1856

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Ксения Петрова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1858

Дочь: Мария Иосифова

Мать ребёнка: Ксения Петрова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1860

Сын: Пётр Иосифов

Мать ребёнка: Ксения Петрова

д.Сосновицы
Рождение ребёнка
14.06.1860

Сын: Иван Иосифов

Мать ребёнка: Ксения Петрова

д.Сосновицы
Смерть
Неизвестно
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