Иосиф Романов
Место рожденияд.Лучкина Нива
Дата рождения04.04.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
04.04.1802
Отец: Роман Васильев
Мать: Мавра Ануфриева
д.Лучкина Нива
Бракосочетание
04.02.1821
Жена: Дария Стефанова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1824
Дочь: Анна Иосифова
Мать ребёнка: Дария Стефанова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1825
Дочь: Матрона ст
Мать ребёнка: Дария Стефанова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1831
Дочь: Матрона Иосифова
Мать ребёнка: Дария Стефанова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1836
Дочь: Евфросиния Иосифова
Мать ребёнка: Дария Стефанова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1839
Сын: Матвей Иосифов
Мать ребёнка: Дария Стефанова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1842
Дочь: Агафия Иосифова
Мать ребёнка: Дария Стефанова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1849
Жена: Ксения Петрова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.06.1850
Сын: Леонтий Иосифов
Мать ребёнка: Ксения Петрова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1853
Дочь: Васса Иосифова
Мать ребёнка: Ксения Петрова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1856
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Ксения Петрова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1858
Дочь: Мария Иосифова
Мать ребёнка: Ксения Петрова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.06.1860
Сын: Пётр Иосифов
Мать ребёнка: Ксения Петрова
д.Сосновицы
Рождение ребёнка
14.06.1860
Сын: Иван Иосифов
Мать ребёнка: Ксения Петрова
д.Сосновицы
Смерть
Неизвестно