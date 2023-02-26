Роман Васильев
Место рожденияд.Лучкина Нива
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1802
Сын: Иосиф Романов
Мать ребёнка: Мавра Ануфриева
д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
24.06.1808
Дочь: Агрипина Романова
Мать ребёнка: Мавра Ануфриева
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1816
Сын: Яков Романов
Мать ребёнка: Мавра Ануфриева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Ануфриева
Смерть
Неизвестно