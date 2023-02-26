Роман Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоман Васильев

Роман Васильев

avatar

Место рождения

д.Лучкина Нива

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Жена

До 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: ?

Мать: ?

д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
04.04.1802

Сын: Иосиф Романов

Мать ребёнка: Мавра Ануфриева

д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
24.06.1808

Дочь: Агрипина Романова

Мать ребёнка: Мавра Ануфриева

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Яков Романов

Мать ребёнка: Мавра Ануфриева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Ануфриева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close