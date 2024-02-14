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Халитов Хайрулла

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халитов Хамит

Мать: Бидигелжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хайруллина) Хадича

Мать ребёнка: Халитова Нафиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Набиулла

Мать ребёнка: Халитова Нафиса

Рождение ребёнка
01.09.1891

Сын: Хайруллин Халиулла

Мать ребёнка: Халитова Нафиса

Рождение ребёнка
1898

Сын: Хайруллин Каримулла

Мать ребёнка: Халитова Нафиса

Рождение ребёнка
1906

Сын: Хайруллин Зиннатулла

Мать ребёнка: Халитова Нафиса

Рождение ребёнка
1914

Сын: Хайруллин Файзулла

Мать ребёнка: Халитова Нафиса

Смерть
Неизвестно

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