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Халитов Хамит

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Валитов Халит

Мать: (Куручева) Магрифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Зайнулла

Мать ребёнка: Бидигелжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Галиулла

Мать ребёнка: Бидигелжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Хайрулла

Мать ребёнка: Бидигелжамал

Смерть
Неизвестно

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