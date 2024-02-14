Халитов Хамит
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Валитов Халит
Мать: (Куручева) Магрифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Зайнулла
Мать ребёнка: Бидигелжамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Галиулла
Мать ребёнка: Бидигелжамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Хайрулла
Мать ребёнка: Бидигелжамал
Смерть
Неизвестно