Бидигелжамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Зайнулла
Отец ребёнка: Халитов Хамит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Галиулла
Отец ребёнка: Халитов Хамит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Хайрулла
Отец ребёнка: Халитов Хамит