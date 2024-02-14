Бидигелжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бидигелжамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Зайнулла

Отец ребёнка: Халитов Хамит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Галиулла

Отец ребёнка: Халитов Хамит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Хайрулла

Отец ребёнка: Халитов Хамит

Смерть
Неизвестно

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