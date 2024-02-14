Хайруллин Зиннатулла
Место рожденияд.Верхние Лащи Буинского района ТАССР
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Халитов Хайрулла
Мать: Халитова Нафиса
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайруллина Халиса 2Жена Касымовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Хайруллин Файзулла Зиннятуллович
Мать ребёнка: Хайруллина (Фехертдинова) Назира
Рождение ребёнка
03.06.1933
Сын: Хайруллин Вагиз
Мать ребёнка: Хайруллина (Фехертдинова) Назира
Рождение ребёнка
10.11.1935
Сын: Хайруллин Зуфар
Мать ребёнка: Хайруллина (Фехертдинова) Назира
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
14.02.1939
Дочь: Сиразева Нурзида
Мать ребёнка: Хайруллина Халиса 2Жена Касымовна
Смерть
Неизвестно