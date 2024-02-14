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Хайруллин Зиннатулла

Место рождения

д.Верхние Лащи Буинского района ТАССР

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Халитов Хайрулла

Мать: Халитова Нафиса

Развод
Неизвестно

Жена: Хайруллина Сания Сираевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Халиса 2Жена Касымовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайруллина Халиса 2Жена Касымовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайруллина (Фехертдинова) Назира

Рождение ребёнка
1914

Сын: Хайруллин Файзулла Зиннятуллович

Мать ребёнка: Хайруллина (Фехертдинова) Назира

Рождение ребёнка
03.06.1933

Сын: Хайруллин Вагиз

Мать ребёнка: Хайруллина (Фехертдинова) Назира

Рождение ребёнка
10.11.1935

Сын: Хайруллин Зуфар

Мать ребёнка: Хайруллина (Фехертдинова) Назира

Бракосочетание
1939

Жена: Хайруллина Сания Сираевна

Рождение ребёнка
14.02.1939

Дочь: Сиразева Нурзида

Мать ребёнка: Хайруллина Халиса 2Жена Касымовна

Смерть
Неизвестно

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