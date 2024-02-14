Хайруллина (Фехертдинова) Назира
Место рожденияд.Верхние Лащи Буинского района ТАССР
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Хайруллин Файзулла Зиннятуллович
Отец ребёнка: Хайруллин Зиннатулла
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хайруллин Зиннатулла
Рождение ребёнка
03.06.1933
Сын: Хайруллин Вагиз
Отец ребёнка: Хайруллин Зиннатулла
Рождение ребёнка
10.11.1935
Сын: Хайруллин Зуфар
Отец ребёнка: Хайруллин Зиннатулла
Смерть
Неизвестно