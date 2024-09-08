Афанасьев Андрей Никаноров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Андрей Никаноров

Афанасьев Андрей Никаноров

avatar

Место рождения

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.09.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1870

Отец: Широков / Афанасьев Никанор Иванов

Мать: Афанасьева Настасья Федорова

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д2
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
27.09.1870
Восприемники: крестьянин собственник Иван Федоров, временнообязаный крестьянка г. Вернадского Ксения Иванова
Бракосочетание
С ?.11.1896 по ?.12.1896

Жена: Афанасьева Александра Феодорова

Рождение ребёнка
30.08.1897

Сын: Афанасьев Александр Андреев

Мать ребёнка: Афанасьева Александра Феодорова

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д67 стр 108
Рождение ребёнка
Около 16.11.1900

Дочь: Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Афанасьева Александра Феодорова

Рождение ребёнка
21.03.1906

Дочь: (Афанасьева) Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Афанасьева (Минаева) Анна Григорьевна

ЦГА Москвы, ф203, о782, д267, стр.152
Рождение ребёнка
07.06.1908

Сын: Афанасьев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Афанасьева (Минаева) Анна Григорьевна

ЦГА Москвы ф203 о782 д536 стр 102
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.