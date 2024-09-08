Афанасьев Андрей Никаноров
Место рождения
Дата рождения26.09.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1870
ГАРО ф627 о278 д2
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
27.09.1870
Восприемники: крестьянин собственник Иван Федоров, временнообязаный крестьянка г. Вернадского Ксения Иванова
Бракосочетание
С ?.11.1896 по ?.12.1896
Рождение ребёнка
30.08.1897
Сын: Афанасьев Александр Андреев
Мать ребёнка: Афанасьева Александра Феодорова
ГАРО ф627 о278 д67 стр 108
Рождение ребёнка
Около 16.11.1900
Дочь: Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Афанасьева Александра Феодорова
Рождение ребёнка
21.03.1906
Дочь: (Афанасьева) Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Афанасьева (Минаева) Анна Григорьевна
ЦГА Москвы, ф203, о782, д267, стр.152
Рождение ребёнка
07.06.1908
Сын: Афанасьев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Афанасьева (Минаева) Анна Григорьевна
ЦГА Москвы ф203 о782 д536 стр 102
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно