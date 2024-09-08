Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 16.11.1900

Дата смерти

05.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.11.1900

Отец: Афанасьев Андрей Никаноров

Мать: Афанасьева Александра Феодорова

Образование
Неизвестно
грамотная
Бракосочетание
Около ?.09.1921

Муж: Афанаскин Григорий Леонтьев

Рождение ребёнка
28.06.1922

Сын: Афанаскин Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Афанаскин Григорий Леонтьев

Рождение ребёнка
1923

Сын: Афанаскин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Афанаскин Григорий Леонтьев

Рождение ребёнка
22.12.1927

Дочь: Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Афанаскин Григорий Леонтьев

Смерть
05.12.1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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