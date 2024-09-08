Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 16.11.1900
Дата смерти05.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.11.1900
Образование
Неизвестно
грамотная
Бракосочетание
Около ?.09.1921
Рождение ребёнка
28.06.1922
Сын: Афанаскин Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Афанаскин Григорий Леонтьев
Рождение ребёнка
1923
Сын: Афанаскин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Афанаскин Григорий Леонтьев
Рождение ребёнка
22.12.1927
Дочь: Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Афанаскин Григорий Леонтьев
Смерть
05.12.1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно