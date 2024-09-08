Афанасьева (Минаева) Анна Григорьевна
Место рожденияРязанская обл, д. Деревягино
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Найти брачный обыск (составлялся в церкви невесты)
Рождение ребёнка
21.03.1906
Дочь: (Афанасьева) Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Афанасьев Андрей Никаноров
ЦГА Москвы, ф203, о782, д267, стр.152
Рождение ребёнка
07.06.1908
Сын: Афанасьев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Афанасьев Андрей Никаноров
ЦГА Москвы ф203 о782 д536 стр 102
Смерть
Неизвестно