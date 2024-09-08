Афанасьева (Минаева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Минаева) Анна Григорьевна

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Место рождения

Рязанская обл, д. Деревягино

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Найти брачный обыск (составлялся в церкви невесты)
Рождение ребёнка
21.03.1906

Дочь: (Афанасьева) Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Афанасьев Андрей Никаноров

ЦГА Москвы, ф203, о782, д267, стр.152
Рождение ребёнка
07.06.1908

Сын: Афанасьев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Афанасьев Андрей Никаноров

ЦГА Москвы ф203 о782 д536 стр 102
Смерть
Неизвестно

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