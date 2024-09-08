Широков / Афанасьев Никанор Иванов
Место рожденияРязанская губ., Старо-Пластиково / Шигаевка
Дата рождения28.07.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1833
ГАРО ф627 о252 д66
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Афанасьев) Акулина Никаноровна
Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Афанасьева) Хiония Никанорова
Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова
Крещение
30.07.1833
Работа или профессия
1869
временнообязанный г. Вернадской
Рождение ребёнка
16.04.1869
Сын: Афанасьев Феодор Никаноров
Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова
ГАРО ф627 о278 д2
Рождение ребёнка
26.09.1870
Сын: Афанасьев Андрей Никаноров
Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова
ГАРО ф627 о278 д2
Рождение ребёнка
?.04.1873
Сын: Афанасьев Николай Никаноров
Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова
ГАРО ф627 о278 д5
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Афанасьева) Фиона Никаноровна
Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Афанасьев Василий Никаноров
Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова
Рождение ребёнка
?.11.1884
Дочь: (Афанасьева) Екатерина Никанорова
Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова
Упоминание
1885
крестьянин
Смерть
Неизвестно