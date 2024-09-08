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Широков / Афанасьев Никанор Иванов

Место рождения

Рязанская губ., Старо-Пластиково / Шигаевка

Дата рождения

28.07.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1833

Отец: Афанасьев Иван Михаилов

Мать: Афанасьева Феодосия Сергеевна

ГАРО ф627 о252 д66
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Петр Никаноров

Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Иван Никаноров

Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афанасьев) Акулина Никаноровна

Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афанасьева) Хiония Никанорова

Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
30.07.1833
Работа или профессия
1869
временнообязанный г. Вернадской
Рождение ребёнка
16.04.1869

Сын: Афанасьев Феодор Никаноров

Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова

ГАРО ф627 о278 д2
Рождение ребёнка
26.09.1870

Сын: Афанасьев Андрей Никаноров

Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д2
Рождение ребёнка
?.04.1873

Сын: Афанасьев Николай Никаноров

Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова

ГАРО ф627 о278 д5
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Афанасьева) Фиона Никаноровна

Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова

Рождение ребёнка
1879

Сын: Афанасьев Василий Никаноров

Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.11.1884

Дочь: (Афанасьева) Екатерина Никанорова

Мать ребёнка: Афанасьева Настасья Федорова

Упоминание
1885
крестьянин
Смерть
Неизвестно

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