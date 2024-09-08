Афанасьев Николай Никаноров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьев Николай Никаноров

Афанасьев Николай Никаноров

Место рождения

Рязанская губ., Шигаевка

Дата рождения

?.04.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1873

Отец: Широков / Афанасьев Никанор Иванов

Мать: Афанасьева Настасья Федорова

ГАРО ф627 о278 д5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Макарова

Рождение ребёнка
04.04.1901

Сын: Афанасьев Николай Николаев

Мать ребёнка: Матрона Макарова

ГАРО ф 627 о278 д80
Рождение ребёнка
22.10.1903

Сын: Афанасьев Яков Николаев

Мать ребёнка: Матрона Макарова

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д 89
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.