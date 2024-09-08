Афанасьев Николай Никаноров
Место рожденияРязанская губ., Шигаевка
Дата рождения?.04.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1873
ГАРО ф627 о278 д5
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Макарова
Рождение ребёнка
04.04.1901
Сын: Афанасьев Николай Николаев
Мать ребёнка: Матрона Макарова
ГАРО ф 627 о278 д80
Рождение ребёнка
22.10.1903
Мать ребёнка: Матрона Макарова
Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д 89
Смерть
Неизвестно