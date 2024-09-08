Матрона Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Николай Никаноров

Рождение ребёнка
04.04.1901

Сын: Афанасьев Николай Николаев

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Никаноров

ГАРО ф 627 о278 д80
Рождение ребёнка
22.10.1903

Сын: Афанасьев Яков Николаев

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Никаноров

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д 89
Смерть
Неизвестно

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