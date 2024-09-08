Матрона Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1901
Сын: Афанасьев Николай Николаев
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Никаноров
ГАРО ф 627 о278 д80
Рождение ребёнка
22.10.1903
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Никаноров
Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д 89
Смерть
Неизвестно