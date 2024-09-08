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Афанасьев Василий Никаноров

Место рождения

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Широков / Афанасьев Никанор Иванов

Мать: Афанасьева Настасья Федорова

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
26.09.1897

Жена: Афанасьева (Букурова) Акулина Поликарпова

ГАРО брак ф627 о278 д67
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Афанасьева) Варвара Васильева

Мать ребёнка: Афанасьева (Букурова) Акулина Поликарпова

Рождение ребёнка
1904

Сын: Афанасьев Иоанн Василиев

Мать ребёнка: Афанасьева (Букурова) Акулина Поликарпова

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д92
Смерть
Неизвестно

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