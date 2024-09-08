Афанасьев Василий Никаноров
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
26.09.1897
ГАРО брак ф627 о278 д67
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Афанасьева) Варвара Васильева
Мать ребёнка: Афанасьева (Букурова) Акулина Поликарпова
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Афанасьева (Букурова) Акулина Поликарпова
ГАРО ф627 о278 д92
Смерть
Неизвестно