Афанасьева Александра Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти1903
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Федор
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Найти брачный обыск (составлялся в церкви невесты)
Бракосочетание
С ?.11.1896 по ?.12.1896
Рождение ребёнка
30.08.1897
Сын: Афанасьев Александр Андреев
Отец ребёнка: Афанасьев Андрей Никаноров
Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д67 стр 108
Рождение ребёнка
Около 16.11.1900
Дочь: Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Афанасьев Андрей Никаноров
Смерть
1903
Причина смерти: от родовой горячки | ГАРО ф627 о 278 д89 стр 126 (забыла записать дату)