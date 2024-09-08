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Афанасьева Александра Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Федор

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Найти брачный обыск (составлялся в церкви невесты)
Бракосочетание
С ?.11.1896 по ?.12.1896

Муж: Афанасьев Андрей Никаноров

Рождение ребёнка
30.08.1897

Сын: Афанасьев Александр Андреев

Отец ребёнка: Афанасьев Андрей Никаноров

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д67 стр 108
Рождение ребёнка
Около 16.11.1900

Дочь: Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Афанасьев Андрей Никаноров

Смерть
1903
Причина смерти: от родовой горячки | ГАРО ф627 о 278 д89 стр 126 (забыла записать дату)

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