Панкратова (Цаплинова) Августа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Цаплинова) Августа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1914

Дата смерти

24.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914

Отец: Цаплинов Иван

Мать: Цаплинова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.09.1934

Сын: Панкратов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Ирина Александровна

Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
25.03.1938

Дочь: Кальмина Фаина Александровна

Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
20.04.1946

Сын: Панкратов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
02.06.1949

Дочь: Петрова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич

Смерть
24.05.1982
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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