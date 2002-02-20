Панкратова (Цаплинова) Августа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1914
Дата смерти24.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914
Отец: Цаплинов Иван
Мать: Цаплинова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.09.1934
Сын: Панкратов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Ирина Александровна
Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
25.03.1938
Дочь: Кальмина Фаина Александровна
Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
20.04.1946
Сын: Панкратов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
02.06.1949
Дочь: Петрова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич
Смерть
24.05.1982
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область