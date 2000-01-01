Цаплинова (Бочкарёва) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Телелюева Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван
Рождение ребёнка
16.04.1907
Дочь: Кукаева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван
Рождение ребёнка
27.11.1914
Дочь: Панкратова Августа Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ираида Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван
Смерть
1980