Цаплинова (Бочкарёва) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Бочкарёва) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Бочкарёв Фёдор Афанасьевич

Мать: Бочкарёва Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Телелюева Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван

Рождение ребёнка
16.04.1907

Дочь: Кукаева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван

Рождение ребёнка
27.11.1914

Дочь: Панкратова Августа Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ираида Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван

Смерть
1980
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