Цаплинов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Телелюева Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.04.1907

Дочь: Кукаева Галина Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.11.1914

Дочь: Панкратова Августа Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ираида Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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