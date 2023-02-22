Цаплинов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Телелюева Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.04.1907
Дочь: Кукаева Галина Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.11.1914
Дочь: Панкратова Августа Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ираида Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно