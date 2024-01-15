Панкратов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1915
Рождение ребёнка
11.09.1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
25.03.1938
Рождение ребёнка
20.04.1946
Рождение ребёнка
02.06.1949
Смерть
Неизвестно