Панкратов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1915

Отец: Панкратов (Лоскутов) Алексей Семёнович

Мать: Панкратова (Рубанова) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова (Илларионова) Августа Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова (Илларионова) Августа Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова (Илларионова) Августа Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова (Илларионова) Августа Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова (Илларионова) Августа Ивановна

Смерть
Неизвестно

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