Панкратова (Рубанова) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1910
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Алексей Семёнович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
02.05.1913
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
21.03.1915
Сын: Панкратов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Панкратов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
09.02.1937
Сын: Панкратов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Алексей Семёнович
Работа или профессия
Около 1955
домохозяйка
Смерть
Неизвестно