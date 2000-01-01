Панкратова (Рубанова) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Рубанова) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1910

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Алексей Семёнович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
02.05.1913

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
21.03.1915

Сын: Панкратов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Панкратов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
09.02.1937

Сын: Панкратов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Панкратов (лоскутов) Алексей Семёнович

Работа или профессия
Около 1955
домохозяйка
Смерть
Неизвестно
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