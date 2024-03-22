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Степанида Васильевна

Место рождения

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Ермачков Василий

Мать: не указана

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Калмыков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитин

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 72 об
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Калмыкова Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитин

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Калмыков Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитин

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Калмыкова Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитин

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Калмыков Симан Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитин

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитин

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 72 об
Смерть
Неизвестно
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