Степанида Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Ермачков Василий
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Калмыков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитин
ГАСО, 24-1-1502, 72 об
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Калмыкова Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитин
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Иван Никитин
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Калмыкова Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитин
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Иван Никитин
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитин
ГАСО, 24-1-1502, 72 об
Смерть
Неизвестно