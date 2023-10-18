Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1731
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 72 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 72 об
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Калмыкова Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Калмыков Иван Иванович

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Калмыков Гаврило Иванович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Калмыкова Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Калмыков Симан Иванович

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 72 об
Смерть
Неизвестно
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