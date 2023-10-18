Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1731
ГАСО, 24-1-1502, 72 оборот
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
ГАСО, 24-1-1502, 72 об
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Калмыкова Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Калмыков Гаврило Иванович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Калмыкова Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Васильевна
ГАСО, 24-1-1502, 72 об
Смерть
Неизвестно