Калмыков Симан Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Калмыков Иван Никитич
Мать: Степанида Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Бракосочетание
Около 1793
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Калмыков Александр Симонович
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Евтифеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Калмыкова Марфа Симоновна
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Евтифеевна
ГАСО, 24-25-330, 36л
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Евтифеевна
ГАСО, 24-25-330, 35об
Рождение ребёнка
1805
Сын: Калмыков Степан Симонович
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Евтифеевна
ГАСО, 24-25-330, 35об
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Калмыкова Пелагия Симоновна
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Евтифеевна
ГАСО, 24-25-330, 36л
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Калмыкова Фекла Симоновна
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Евтифеевна
ГАСО, 24-25-330, 36л
Смерть
После 1834