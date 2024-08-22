Калмыков Симан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалмыков Симан Иванович

Калмыков Симан Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Калмыков Иван Никитич

Мать: Степанида Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Бракосочетание
Около 1793

Жена: Калмыкова Анна Евтифеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Калмыков Александр Симонович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Евтифеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Калмыкова Марфа Симоновна

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Евтифеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 36л
Рождение ребёнка
1799

Сын: Калмыков Захар Симонович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Евтифеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35об
Рождение ребёнка
1805

Сын: Калмыков Степан Симонович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Евтифеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35об
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Калмыкова Пелагия Симоновна

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Евтифеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 36л
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Калмыкова Фекла Симоновна

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Евтифеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 36л
Смерть
После 1834

Мы используем куки для улучшения работы сайта.