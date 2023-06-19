Калмыкова Анна Евтифеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Калмыков Александр Симонович
Отец ребёнка: Калмыков Симан Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно