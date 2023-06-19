Калмыкова Анна Евтифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова Анна Евтифеевна

Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Калмыков Александр Симонович

Отец ребёнка: Калмыков Симан Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Симан Иванович

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно