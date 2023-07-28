Калмыков Гаврило Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1760
Отец: Калмыков Иван
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Бракосочетание
Около 1788
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Калмыкова Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Калмыкова Анисья Кондратьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Калмыков Демид Гаврилович
Мать ребёнка: Калмыкова Анисья Кондратьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Калмыкова Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Калмыкова Анисья Кондратьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Калмыкова Ульяна Гавриловна
Мать ребёнка: Калмыкова Анисья Кондратьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Смерть
Неизвестно