Калмыков Гаврило Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалмыков Гаврило Иванович

Калмыков Гаврило Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Калмыков Иван

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Бракосочетание
Около 1788

Жена: Калмыкова Анисья Кондратьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Калмыкова Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Калмыкова Анисья Кондратьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Калмыков Демид Гаврилович

Мать ребёнка: Калмыкова Анисья Кондратьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Калмыкова Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Калмыкова Анисья Кондратьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Калмыкова Ульяна Гавриловна

Мать ребёнка: Калмыкова Анисья Кондратьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Смерть
Неизвестно