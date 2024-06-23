Калмыков Демид Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калмыкова Анна Ивановна
1858,12л
Рождение ребёнка
1819
Сын: Калмыков Тимофей Демидович
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна
Рев. 1834,ГАСО, 3об
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Шевелина (Калмыкова) Анна Демидовна
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна
Рев. 1834,ГАСО, 4л
Рождение ребёнка
1824
Сын: Калмыков Николай Демидович
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна
1858,11об
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Калмыкова) Евгения Демидовна
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна
Рев. 1834,ГАСО, 4л
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Калмыкова Ефросинья Демидовна
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна
1858,12л
Рождение ребёнка
1828
Сын: Калмыков Михайло Демидович
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна
1858,11об
Рождение ребёнка
1828
Сын: Калмыков Алексей Демидович
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна
1858,11об
Рождение ребёнка
1832
Сын: Калмыков Афанасий Демидович
Мать ребёнка: не указана
1858,11об
Рождение ребёнка
1833
Сын: Калмыков Константин Демидович
Мать ребёнка: не указана
1858,11об
Смерть
1833
Рев. 1834,ГАСО, 3об