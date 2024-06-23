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Калмыков Демид Гаврилович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Калмыков Гаврило Иванович

Мать: Калмыкова (Мячева) Анисья Кондратьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 70 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,12л
Рождение ребёнка
1819

Сын: Калмыков Тимофей Демидович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рев. 1834,ГАСО, 3об
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Шевелина (Калмыкова) Анна Демидовна

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рев. 1834,ГАСО, 4л
Рождение ребёнка
1824

Сын: Калмыков Николай Демидович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,11об
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Калмыкова) Евгения Демидовна

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рев. 1834,ГАСО, 4л
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Калмыкова Ефросинья Демидовна

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,12л
Рождение ребёнка
1828

Сын: Калмыков Михайло Демидович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,11об
Рождение ребёнка
1828

Сын: Калмыков Алексей Демидович

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,11об
Рождение ребёнка
1832

Сын: Калмыков Афанасий Демидович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,11об
Рождение ребёнка
1833

Сын: Калмыков Константин Демидович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,11об
Смерть
1833
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рев. 1834,ГАСО, 3об

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