Шевелина (Калмыкова) Анна Демидовна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Калмыков Демид Гаврилович
Мать: Калмыкова Анна Ивановна
Рев. 1834,ГАСО, 4л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-70л
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шевелин Алексей Лазаревич
Отец ребёнка: Шевелин Лазарь Максимович
ГАСО, 179-1-213-69об
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шевелин Александр Лазаревич
Отец ребёнка: Шевелин Лазарь Максимович
ГАСО, 179-1-213-69об
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Шевелин Лазарь Максимович
ГАСО, 179-1-213-69об
Рождение ребёнка
15.11.1850 ст.
Дочь: (Шевелина) Екатерина Лазаревна
Отец ребёнка: Шевелин Лазарь Максимович
ГАСО, 179-1-213-70л ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Шевелина) Ирина Лазаревна
Отец ребёнка: Шевелин Лазарь Максимович
ГАСО, 179-1-213-70л
Смерть
Неизвестно