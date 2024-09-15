Шевелина (Калмыкова) Анна Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелина (Калмыкова) Анна Демидовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Калмыков Демид Гаврилович

Мать: Калмыкова Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рев. 1834,ГАСО, 4л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелин Лазарь Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-70л
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шевелин Алексей Лазаревич

Отец ребёнка: Шевелин Лазарь Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-69об
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шевелин Александр Лазаревич

Отец ребёнка: Шевелин Лазарь Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-69об
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шевелин Никита Лазаревич

Отец ребёнка: Шевелин Лазарь Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-69об
Рождение ребёнка
15.11.1850 ст.

Дочь: (Шевелина) Екатерина Лазаревна

Отец ребёнка: Шевелин Лазарь Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-70л ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Шевелина) Ирина Лазаревна

Отец ребёнка: Шевелин Лазарь Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-70л
Смерть
Неизвестно

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