Шевелина Ульяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Шевелин Афонасий Гаврилович
1858,14об ГАСО, 24-25-330-56об
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Шевелин Афонасий Гаврилович
1858,14об ГАСО, 24-25-330-56об
Рождение ребёнка
?.01.1816
Дочь: Шевелина Анна Афонасьевна
Отец ребёнка: Шевелин Афонасий Гаврилович
ГАСО, 24-25-330-57л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-57л
Смерть
Неизвестно