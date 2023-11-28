Шевелина Ульяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелина Ульяна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Шевелин Петр Афонасьевич

Отец ребёнка: Шевелин Афонасий Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,14об ГАСО, 24-25-330-56об
Рождение ребёнка
1813

Сын: Шевелин Иван Афонасьевич

Отец ребёнка: Шевелин Афонасий Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,14об ГАСО, 24-25-330-56об
Рождение ребёнка
?.01.1816

Дочь: Шевелина Анна Афонасьевна

Отец ребёнка: Шевелин Афонасий Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-57л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелин Афонасий Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-57л
Смерть
Неизвестно
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